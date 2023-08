Dubai, primo semestre record per il turismo: l’Italia nella top 20 per arrivi

Piena ripresa per il turismo a Dubai. Secondo gli ultimi dati rilasciati dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai (Det), la città ha accolto 8,55 milioni di visitatori internazionali da gennaio a giugno 2023, superando gli 8,36 milioni di turisti dello stesso periodo del 2019 e mettendo a segno la migliore performance mai registrata nel primo semestre.

Sono stati 130.000 gli italiani che hanno visitato la destinazione, il 9% in più rispetto al 2022. La Penisola si conferma così conferma nella lista dei Paesi Top 20 che maggiormente hanno contribuito agli arrivi internazionali a Dubai.



Gli altri bacini

Guardando agli altri mercati, le regioni del Ccg e dell’area Mena hanno rappresentato insieme il 28% della quota regionale. L'Asia meridionale ha contribuito per il 17% delle visite totali, mentre seguono Russia, Csi ed Europa dell’Est con il 14%. L’Asia settentrionale e il Sud-Est asiatico hanno contribuito per l’8%, mentre le Americhe, l’Africa e l’Australasia hanno rappresentato rispettivamente il 7%, il 4% e il 2% dei volumi totali.



"Il notevole incremento di visitatori internazionali registrato da Dubai nella prima metà del 2023 dimostra ancora una volta l’importante ruolo della città non solo nel settore turistico a livello mondiale, ma anche nel più ampio panorama economico globale – ha commentato Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai -. Questo risultato è stato reso possibile dalla lungimiranza della leadership di Dubai, la cui visione e politiche attente hanno rafforzato la sua resilienza sulla scia delle sfide globali e le hanno permesso di riprendersi più rapidamente di altri mercati. Se da un lato la crescita delle visite internazionali rafforza l'ascesa di Dubai come importante destinazione turistica globale, dall'altro ne testimonia lo status di centro nevralgico per il commercio, gli investimenti e le imprese”.



Gli hotel

L'occupazione media per il settore alberghiero si è attestata al 78%, 2,2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2019.



La durata media dei soggiorni è salita 3,9 notti (rispetto alle 3,5 notti del primo semestre 2019).



Il totale dei pernottamenti è stato di 20,73 milioni, segnando una crescita del 12% su base annua e un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo pre-pandemia.



La tariffa media giornaliera (Adr) ha superato l'Adr del primo semestre 2019, con una crescita del 20%, mentre il ricavo per camera disponibile (RevPAR) nel primo semestre 2023 è aumentato del 24% rispetto al primo semestre 2019.



"La performance del settore turistico nel primo semestre del 2023 testimonia la strategia orientata al futuro della nostra leadership visionaria per posizionare Dubai come la migliore città al mondo per visitare, vivere e lavorare – ha aggiunto Issam Kazim, ceo di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing -. All'interno di un ecosistema turistico globale altamente competitivo, Dubai ha continuato ad accelerare il suo slancio e a rimanere all'avanguardia, soprattutto mettendo in evidenza la diversità e flessibilità dell'offerta della città. Centrale nel presentare la città come una destinazione imperdibile è stata la promozione di partnership a diversi livelli tra il settore pubblico e quello privato”.