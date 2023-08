‘Vieni a viverla’, la campagna del Centroamerica che valorizza l’esperienza

Una campagna che punta a valorizzare l’autenticità e la realtà in un mondo che si guarda attraverso i cellulari e i filtri delle foto sui social.

È questo ‘Vieni a viverla’, la campagna lanciata da Cata, l'agenzia di promozione turistica Centroamericana, che invita a vivere esperienze uniche, circondati da una natura selvaggia, ad addentrarsi nella storia e nelle antiche culture, a gustare una gastronomia che affonda le sue radici nei produttori locali e a rilassarsi su spiagge idilliache.



La nuova campagna promozionale è stata lanciata contemporaneamente in sei Paesi europei, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Olanda.



L'Europa si è posizionata come la seconda regione per numero di turisti in America Centrale e nella Repubblica Dominicana. I dati relativi al 2021 indicano che il numero di turisti europei in arrivo nella regione è di 1,2 milioni, pari al 14,8% dei passeggeri, cifre destinate a crescere nel 2023, grazie all'allentamento delle misure post-pandemia. L'interesse dei viaggiatori europei si basa sulle bellezze naturali e autentiche degli otto Paesi, oltre che sulla qualità della loro rete alberghiera, la natura o le spiagge, e sulle possibilità di collegamento per organizzare una multi-destinazione.