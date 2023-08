Le incertezze economiche non frenano i viaggi internazionali: la ricerca

I viaggi rimangono in cima alle priorità dei consumatori. È questo lo scenario che emerge dalla ricerca 'Consumer travel spend priorities' effettuata da Outpayce, secondo la quale nei prossimi dodici mesi la domanda per il travel rimarrà robusta, nonostante le incertezze economiche a livello globale.

Saldo l'interesse per i viaggi internazionali, che si confermano la principale intenzione di spesa, subito davanti ai viaggi domestici.



Cresce, inoltre, il numero di persone che indicano le vacanze come 'alta priorità' (+12% rispetto allo scorso anno), e - come riporta traveldailynews.com -, cresce anche la previsione di spesa media per singolo utente che ammonta a 3.422 dollari, +28% sul 2022.



Gaia Guarino