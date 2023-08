Giappone: ingresso senza visto per 30 giorni per artisti e sportivi

Il governo del Giappone ama gli artisti. A partire da ieri, martedì 1 agosto, infatti, il governo ha deciso di modificare le richieste di visto per chi arriva in Giappone per esibirsi in teatro, per fare concerti, spettacoli e così via.

A partire da ieri, infatti, gli artisti, ma anche chi lavora per i media e gli sportivi impegnati nelle competizioni potrà entrare in Giappone senza visto e per la durata di 30 giorni, come riporta eturbonews.com.



Fino alla fine di luglio il permesso di stare nel Paese senza visto per queste categorie specifiche di persone era di soli 15 giorni.