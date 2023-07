Il Giappone fra avventura e adrenalina: le nuove proposte Jnto

Il Giappone mostra il suo volto adventure. Lontano dalle città e dagli antichi templi, il Paese propone un nuovo modo per scoprire le molte possibilità di vacanza che offre, prima fra tutte quella delle avventure adrenaliniche.

Si comincia dal surf, sulle coste di Miyazaki. Fra le aree più famose, quella di Hyuga, teatro di numerose competizioni dedicate a questo sport. Le spiagge di Okuragahama e Kanegahama sono attrezzate per il noleggio di tavole e mute e sono numerose le scuole di surf che offrono lezioni anche in lingua inglese.



Per chi ama invece esplorare i fondali, nella prefettura di Okinawa si può andare alla ricerca di mante (a Ishigaki) e coralli (Iriomote). I più coraggiosi possono calarsi nelle profondità marine di Miyakojima ed esplorare il dedalo di tunnel di Satan’s Place o lasciarsi meravigliare dalle intricate strutture rocciose dell’area Antoni Gaudi.



E poi il kayak, sulla spiaggia Jodogahama, la “spiaggia della Terra Pura”, così ribattezzata da un monaco in virtù della sua somiglianza con il paradiso buddhista. È uno dei gioielli del parco nazionale Sanriku Fukko, nella regione settentrionale di Tohoku e vi si possono effettuare esplorazioni in kayak di tunnel, insenature e piccole grotte.



Se si vuole un’esperienza più intensa, nella prefettura di Nagano ci si può scatenare nel canyoning tra le rocce di basalto di Hakuba e i torrenti che scorrono impetuosi, soprattutto in primavera.



E ancora, per gli appassionati della bicicletta, due proposte per diverse stagioni: in primavera e autunno, Nozawa Onsen, nella prefettura di Nagano dove ci si può lanciare in 10 km di discesa tra la natura del monte Kenashi, scegliendo il percorso più adatto al proprio livello di esperienza. La sera, riposta la bicicletta, le acque delle terme locali donano ristoro e ricaricano le pile per la prossima avventura. In inverno, invece, imperdibile lo Hokkaido in fat bike lungo la costa di Abashiri, da cui ammirare gli immensi ghiacci alla deriva sul mare di Okhotsk pedalando sulla neve. Per un brivido in più si può attraversare la superficie ghiacciata del lago Abashiri.



Infine, un luogo ideale dove placare la fame di emozioni forti è il monte Aso, nel Kyushu: questo vulcano – il più attivo del Giappone - , su cui sorge un parco nazionale visitatissimo dagli appassionati di trekking e attività all’aria aperta, è il luogo ideale dove sfidare i propri limiti e misurarsi con il paragliding.