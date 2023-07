Arabia Saudita: al via la Saudi Tourism Investment Company

Il Public Investment Fund (Pif) dell'Arabia Saudita ha dato il via a una new company dedicata al settore turistico del Paese.

Si chiamerà Saudi Tourism Investment Company (Asfar) e investirà in progetti dedicati allo sviluppo della destinazione attraverso servizi di hospitality, attrazioni, negozi e ovviamente un'ampia offerta food & beverage.



Asfar permetterà ai privati di sfruttare una serie di opportunità di co-business facendo leva sugli asset di cui gode l'Arabia Saudita.

Come riporta gulfbusiness.com, l'obiettivo del Pif è quello di spingere la travel industry accrescendo il numero di visitatori domestici e internazionali in linea con il target prefissato dalla Vision 2030. G.G.