Usa, il mercato dei viaggi supera i livelli del 2019: è il primo nel mondo

Il mercato dei viaggi degli Stati Uniti è il primo grande bacino ad aver superato le dimensioni che aveva raggiunto nel 2019. Lo dice l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi di Phocuswright ‘U.S. Travel Market Report 2022-2026’, che evidenzia come nel 2022 il mercato dei viaggi negli Usa sia cresciuto del +51% fino a raggiungere i 422 miliardi di dollari.

Si tratta di un dato interessante, perché malgrado l’economia a stelle e strisce non stia procedendo senza difficoltà, la passione degli americani per i viaggi ha comunque prevalso, malgrado le incertezze.



Se il fallimento di 3 banche regionali all’inizio del 2023 non ha inciso molto sull’economia nazionale, ci sono però stati massicci licenziamenti nel settore tecnologico e sia il conflitto in Ucraina sia la gestione delle catene di approvvigionamento stanno continuando a creare ostacoli all’economia Usa.



Malgrado questo, dice Phocuswright, nel 2022 gli americani hanno continuato a preferire i viaggi rispetto ad altre spese discrezionali, come i lavori di ristrutturazione della casa, la ristorazione/la vita notturna e l'elettronica.



E le prospettive per il 2023 sono di una ulteriore crescita.