Intesa nel turismo tra Arabia Saudita e Bahamas

Nuovo accordo per l'Arabia Saudita. Questa volta il deal dal valore di 10 milioni di dollari è con il governo delle Bahamas ed è finalizzato alla creazione dei Tourism Development Corporation’s Business Incubation Centers.



Il progetto include l'introduzione e il ripristino di una serie di strutture e servizi a New Providence, Grand Bahama ed Exuma tra cui tour ed escursioni, sale d'attesa e toilette.

A questo si aggiungono i finanziamenti a supporto di 50 progetti di più piccola dimensione a New Providence, 25 progetti a Grand Bahama e altri 25 a Exuma.



Infine, come riporta eturbonews.com, anche grazie alle ottime condizioni contrattuali poste dal Saudi Fund for Development, il governo delle Bahamas intende avviare degli incubatori di business su altre isole del Paese, tra cui Eleuthera. G. G.