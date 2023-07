Anguilla Tourism Week: obiettivo su persone ed ecosostenibilità

Appuntamento con la Tourism Week di Anguilla, che si terrà dal 26 novembre al 2 dicembre 2023. Seguendo l’esempio dell’Unwto, l’ente del turismo di adotterà il tema della Giornata mondiale del turismo: ‘Investire sulle persone, sul pianete e sulla prosperità’.

“La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha spiegato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida”.



“Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo e il nostro obbiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità".



“Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha aggiunto Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni".



Secondo Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla, “Il turismo è in assoluto il motore dell’economia di Anguilla e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ampia forza lavoro di talento". Nelle prossime settimane, l’ente del turismo di Anguilla rilascerà il calendario delle attività pianificate durante la Settimana del Turismo 2023