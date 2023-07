Non accenna a rallentare la corsa dell’incoming in Egitto. Durante la prima metà del 2023 il numero di voli nel Paese è aumentato del 29%, passando dai 148mila del 2022 ai 191mila di quest’anno, come ha affermato il ministro dell’Aviazione civile Mohamed Abbas Helmy.

“Lo sviluppo degli aeroporti egiziani e il funzionamento di nuovi scali - ha aggiunto, secoindo quanto riportato da Egypt Independent - ha contribuito ad attrarre compagnie aeree internazionali, soprattutto alla luce del crescente flusso turistico nel nostro Paese”.



Le sue parole sono suffragate dai dati: nella prima metà del 2023, infatti, l’Egitto ha accolto oltre 7 milioni di turisti, un vero e proprio record, secondo quanto riportato dal ministro del Turismo e delle Antichità Ahmed Issa. Il ministro ha sottolineato "gli sforzi del settore privato e la fruttuosa ed efficace cooperazione con le autorità competenti per collocare l'Egitto nella posizione competitiva che merita nel ranking dei principali Paesi turistici del mondo".



Ambizioni realistiche

Nel solo mese di aprile il Paese ha ospitato il numero record di 1,35 milioni di visitatori. A questo punto sembra sempre più realistico l'obiettivo del Governo di arrivare a ospitare, entro fine anno, 15 milioni di visitatori. Tutto sta a vedere se le cifre del secondo semestre si allineeranno con i numeri impressionanti registrati nella prima metà dell’anno.



Nel 2022 il Paese ha accolto 11,7 milioni di arrivi, a più 46,2% rispetto agli otto milioni dell’anno precedente.