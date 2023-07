La Germania del turismo punta su Open Data e Intelligenza artificiale

L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo investe nella trasformazione digitale e lo fa attraverso il progetto Open Data/Knowledge Graph. Si tratta di una novità destinata a rivoluzionare il turismo tedesco grazie all’utilizzo di Open Data, AI, infrastruttura di dati e promozione della qualità degli stessi e del loro uso responsabile.

Il progetto, sviluppato con le organizzazioni di marketing turistico dei 16 Länder, affiancate da Magic Cities, Amadeus, German Convention Bureau, varie istituzioni del mondo scientifico tedesco e altri partner del comparto turistico, è entrato nella sua fase operativa e mira a rafforzare la competitività della ‘Germania. Destinazione vacanze’ sui mercati internazionali. “Si tratta di una pietra miliare sulla strada che porta al futuro digitale del turismo”, ha commentato Petra Hedorfer, presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo. “Il lavoro dei prossimi mesi sarà incentrato sulla distribuzione dei dati con la creazione e l’ampliamento di contatti con i possibili utenti, sull’utilizzo dei dati del knowledge graph e sull’integrazione dei dati di mobilità per realizzare offerte di viaggio sostenibili”.



Un’iniziativa ambiziosa che include una banca dati centrale di oltre 200mila set di dati di alta qualità aggiornati in tempo reale e consultabili liberamente, fra cui 100mila oggetti turistici (luoghi d’interesse, tour, eventi, hotel, ristoranti, etc.) e 100mila dati infrastrutturali.



Gaia Guarino