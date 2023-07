Canarie: evacuata l'area di El Pinar per un incendio a La Palma

Migliaia di residenti di La Palma nelle isole Canarie sono stati evacuati dopo che è scoppiato un incendio durante il fine settimana.

Secondo la Bbc, l'incendio è iniziato sabato scorso e ha consumato oltre 11mila acri di terra e almeno una dozzina di abitazioni. Citando fonti locali, come riportato da TTGMedia, la testata giornalistica ha affermato che oltre 4mila persone sono state evacuate, ma altre si starebbero rifiutando di spostarsi

L'incendio ha colpito l'area di El Pinar a nord-ovest di Puntagorda, prima di propagarsi a sud verso la città di Tijarafe.



L’emergenza arriva nel mezzo di un'ondata di caldo di oltre 40 gradi che ha portato temperature in aumento in aree dell'Europa meridionale come Spagna, Italia e Grecia.



Meno di due anni fa un'eruzione vulcanica a La Palma aveva distrutto circa 100 case e costretto all'evacuazione migliaia di abitanti e centinaia di turisti.