di Isabella Cattoni

La Grecia continua a inanellare performance positive, malgrado i prezzi siano in crescita. A confermarlo è Alexandros Vassilikos (nella foto), presidente dell’Hellenic Chamber of Hotels (HCH) e presidente dell’internazionale Hotrec.

“Le prenotazioni per il 2023 mostrano una buona dinamica. Siamo in una posizione complessiva migliore rispetto allo scorso anno. Naturalmente dobbiamo ricordare che le circostanze attuali sono diverse rispetto al 2022. Quest'anno siamo in una situazione migliore e per la Grecia le prospettive per il 2023 sono sicuramente superiori a quelle dello scorso anno in termini di arrivi e fatturato”.



Sul fronte dei rincari degli hotel, Vassilikos getta acqua sul fuoco: “In un'economia ideale i prezzi sono il risultato dell'equilibrio tra domanda e offerta. Ma raramente ci si trova in una condizione di questo tipo. Dobbiamo anche tenere conto del fatto che i prezzi di vendita riflettono anche i costi che gli albergatori devono sostenere. E questi sono stati influenzati da molti fattori, tra cui una guerra nel nostro continente, l'inflazione che ha colpito il business inducendo un aumento dei costi di energia, cibo e bevande e affitti. Inoltre i tassi di interesse sono aumentati significativamente così come il costo del lavoro. Di conseguenza, è sicuro dire che hotel e ristoranti in tutta Europa stanno affrontando aumenti troppo significativi in quasi tutte le categorie di spesa. Pertanto non ci sono grosse differenze fra la Grecia e i principali competitor. Infine, non va considerato il prezzo a sé stante ma bisogna anche rapportarlo alla qualità del servizio offerto”.



Intanto, i clienti post Covid sono cambiati. “Il passaggio al lusso e al turismo di livello superiore è significativo anche in Grecia. Personalmente credo che siamo ancora in un ambiente post Covid ed è troppo presto per trarre conclusioni a lungo termine sul comportamento dei consumatori. Tuttavia, gli investimenti in qualità, sostenibilità, transizione tecnologica, accessibilità e riqualificazione in tutti i settori, compresa l'ospitalità, sono cruciali in tutte le categorie di hotel da una a cinque stelle. Sebbene queste tendenze fossero visibili anche prima del Covid, hanno assunto contorni molto più concreti e sono state molto più veloci del previsto. Sottolineo anche il fatto che vediamo categorie di clienti come i nomadi digitali crescere di numero”.



Il problema principale riguarda ancora la carenza di personale: “E’ un fenomeno orizzontale, percepito a livello mondiale nel nostro settore. In Grecia si sta lavorando a stretto contatto con il Governo al fine di trovare soluzioni sia a breve che a lungo termine. È anche necessario ‘reinventarsi’ come industria e lavorare in sinergia con le parti coinvolte al fine di ridefinire la strada da seguire”.

Un ultimo dato sui collegamenti aerei e marittimi, “perfettamente operativi e assolutamente paragonabili ai livelli del 2019. In molti casi, sono ancora più sviluppati nel 2023”.