Red Sea Global: partnership con North Sails su vela e sport acquatici

Red Sea Global ha stretto una nuova partnership con North Sails.

La partnership prevede innanzitutto che North Sails Apparel fornisca al brand di sport acquatici di Rsg, Wama, abbigliamento per il personale addetto alla vela e agli sport acquatici. La collaborazione si estenderà alla vendita al dettaglio, al merchandising e alla collaborazione con il più ampio gruppo North Sails per quanto riguarda la tecnologia e l'innovazione, fornendo kite, foil, vele e abbigliamento, calzature e accessori, oltre a collaborare negli eventi e all'impegno comune per la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino.



"Portare gli sport acquatici a un livello superiore richiede la collaborazione con i migliori del settore. North Sails vanta un'ottima esperienza, fornendo attrezzature e kit ad alte prestazioni alle principali squadre delle più importanti competizioni velistiche del mondo, tra cui la The Ocean Race. La nostra collaborazione intende andare oltre questo, tende infatti anche a supportare le nostre ambizioni di proteggere e migliorare gli oceani del mondo, a partire dal nostro Mar Rosso" ha dichiarato John Pagano, group ceo di Red Sea Global.



L'impegno di North Sails Apparel per la sostenibilità la rende un partner ideale per Rsg. L'azienda è una B Corp certificata, a dimostrazione del suo impegno verso i più alti standard di governance ambientale e sociale.

Marisa Selfa, ceo di North Sails Apparel, ha aggiunto: "The Red Sea è una destinazione ideale per la vela e gli sport acquatici, con le sue condizioni climatiche perfette e i suoi paesaggi mozzafiato. Questa partnership ci permette di portare la nostra passione per l'oceano a un maggior numero di persone in Arabia Saudita e a livello internazionale, oltre a fornire le migliori attrezzature e abbigliamento".

"L'ambizione di Red Sea Global di essere un pioniere del turismo rigenerativo rispecchia fedelmente la nostra missione di proteggere gli oceani e di sostenere cause positive con campagne di sensibilizzazione. Lavoreremo a stretto contatto per ispirare le persone di tutto il mondo a contribuire a salvare i nostri preziosi mari".



Maryam Ficociello, chief governance officer di Red Sea Global, chiude: "Oltre al suo impegno per l'eccellenza velistica, North Sails riflette la nostra convinzione che le aziende abbiano la responsabilità di fare meglio per il nostro pianeta. Per noi non è sufficiente mantenere il nostro mondo naturale. Ci impegniamo a fare la differenza in modo da migliorarlo. In qualità di B Corp e di marchio di abbigliamento e stile di vita sostenibile per la vela, North Sails Apparel fornirà un sostegno fondamentale al nostro impegno per l'ambiente e ci aiuterà a compiere un altro importante passo verso l’obiettivo".