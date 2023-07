Un viaggio alla scoperta di Washington sulle ali del nuovo volo Ita Roma Fiumicino-Washington Dulles inaugurato da circa un mese. La città del governo degli Stati Uniti si rivela non solo una meta istituzionale, ma anche una destinazione a vocazione turistica ‘alternativa’ in quanto differente dalle grandi città statunitensi.

Lo racconta TTG Magazine sul nuovo numero oggi in distribuzione e disponibile online sulla digital edition.



Dalle mete imperdibili, come il National Mall e il Tidal Basin, Capitol Hill, il Lincoln Assassination, l’Arlington National Cemetery e Georgetown, fino alla scoperta dei quartieri come The Wharf e alla visita ai numerosissimi musei, primo fra tutti lo Smithsonian National Museum of Natural History, la metropoli si rivela interessante per diversi tipi di turismo, da quello culturale all’outdoor fino al turismo del gusto.



Il servizio completo su TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online sulla digital edition a questo link.