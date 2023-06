Torna la casa di Barbie su Airbnb per celebrare l’uscita del film

In occasione dell’uscita del film Barbie, torna su Airbnb la Malibu Dreamhouse di Barbie, di nuovo disponibile per due soggiorni gratuiti. A differenza delle ultime volte, l’host questa volta è Ken, che ha restaurato parte della Malibu Dreamhouse e arredandola con tutto ciò che ama - a partire dai suoi immancabili roller.

Situata nell’iconica Malibu, la villa ha una vista panoramica sull'oceano. Nel corso del soggiorno gli ospiti potranno prende parte a un giro nel fantastico guardaroba di Ken dove trovare il perfetto outfit da spiaggia, ballare su pista o all’aria aperta per far uscire il cowboy che è in loro, magari eseguendo anche una serenata al tramonto con la chitarra di Ken, partecipare a una sfida di "beach off", durante la quale potranno rilassarsi prendendo il sole a bordo della infinity pool della villa.



Si porteranno inoltre a casa un pezzo del Kendom: riceveranno infatti in regalo un paio di rollerblade e una tavola da surf Impala gialla e rosa.



I soggiorni saranno disponibili il 21 e il 22 luglio 2023 per un massimo di due persone e le prenotazioni sono aperte a partire dal 17 luglio alle 19.