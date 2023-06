Giappone, turismo in ripresa. Ecco le cifre della ripartenza

Nonostante la lunga chiusura dovuta alla pandemia, il settore turistico del Giappone sembra essere in procinto di tornare ai numeri di un tempo.

Secondo i dati divulgati dal Wttc, per il 2023 il comparto contribuirà al Pil del Paese con 285,5 miliardi di dollari, una cifra che si traduce in appena un -6,8% rispetto al 2019. Entro fine anno, inoltre, la travel industry potrebbe rappresentare il 6,8% dell'economia nipponica.



Ottime notizie anche per ciò che concerne la creazione di nuovi posti di lavoro nel turismo che dovrebbero ammontare a 470mila, i quali sommandosi a quelli già operativi raggiungerebbero quota 5,6 milioni, ossia un -5,2% rispetto ai livelli pre-Covid.



Come riporta traveldailynews.asia, la spesa dei visitatori internazionali dovrebbe subire un balzo del 553,4% Vs 2022 (16,8 miliardi di dollari), rimanendo ancora sotto del 57,6% se a confronto con i record del 2019. G. G.