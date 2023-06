VisitBritain lancia la campagna National Lottery Days Out

VisitBritain e The National Lottery fanno squadra per spingere il turismo domestico. L'idea è quella di incoraggiare i britannici a visitare almeno un'attrazione turistica durante l'estate offrendo loro 25 sterline per viaggiare verso le centinaia di landmark selezionati nel Paese.

La promozione è valida dal 3 luglio al 30 settembre, un'iniziativa curiosa che come spiega Patricia Yates, ceo di VisitBritain su traveldailynews.com, vuole supportare il settore turistico attraverso la campagna National Lottery Days Out, promuovendo il piacere di fare delle esperienze con gli amici o la famiglia, contribuendo al contempo alla crescita delle economie locali. Tra i luoghi scelti a disposizione di chi tenterà la fortuna alla lotteria vi sono castelli, musei, gallerie d'arte, giardini botanici, mete storiche e molto altro. G. G.