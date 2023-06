L'isola finlandese del detox estremo: Ulko-Tammio, la location 'phone-free'

di Gaia Guarino

L'isola di Ulko-Tammio è un luogo unico. Sorge in territorio finlandese e si caratterizza per essere la prima isola turistica al mondo totalmente phone-free.

I viaggiatori che vogliono disconnettersi e godere appieno della 'wildlife' di questa location sulla costa del Baltico scopriranno tutti i benefici legati a una vita 100% offline in piena sintonia con la natura. Come riporta travelpulse.com, quest'esperimento di digital detox vuole incoraggiare le persone a mettere da parte i social media almeno per un po’, dedicandosi ad attività come il bird watching, il trekking e ovviamente il camping immersi nel paesaggio.