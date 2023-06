Italia, missione incoming: la nuova scommessa è l’India

Si accorciano le distanze tra Italia e India. Il Paese asiatico sta conquistando un ruolo di primo piano nell’industria turistica internazionale e ora anche la Penisola guarda con interesse al mercato come potenziale nuovo bacino per l’incoming.

In occasione del G20 Turismo, a New Dehli, Gianluca Caramanna (FdI) capo della delegazione italiane e consigliere del ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha incontrato – presso l’Ambasciata italiana - i responsabili dei principali tour operator e delle compagnie aeree della destinazione, annunciando che “l’Italia vuole incrementare i flussi dall’India, una nazione strategicamente in grande crescita e che può favorire un mercato alto spendente”.



Caramanna, riporta Ansa.it, ha sottolineato l’intenzione di promuovere le destinazioni dello Stivale per incentivare un turismo di qualità. “In tal senso – ha concluso - è per noi strategico intensificare la collaborazione con l’India partendo proprio da due settori fondamentali per il nostro paese, quali il turismo e la cultura”.