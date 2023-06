Egitto, missione qualità: i fronti aperti per sviluppare il turismo nel Paese

"Incentivi ai vettori che attivano collegamenti verso l'Egitto, innalzamento della qualità della filiera, city-break su Il Cairo e un nuovo visto valido cinque anni per favorire gli arrivi dei repeater.

Gioca su più fronti la strategia per il consolidamento del turismo illustrata a Roma nei giorni scorsi dal ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Ahmed Eissa, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia. Secondo le stime diffuse dal ministero, quest'anno l'Egitto sarà visitato da 15 milioni di persone, quasi un terzo in più rispetto 2022 e al di sopra del record storico di 13,1 milioni registrato nel 2019...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)