Uk: il caro prezzi non frena le vacanze

Gli inglesi continueranno a viaggiare nonostante l'aumento dei prezzi. Secondo le cifre della Nationwide Building Society quest'anno i viaggiatori del Regno Unito spenderanno in media 1.491 sterline per la vacanza.

Tuttavia, come riporta ttgmedia.com, il 42% sta riducendo il budget; inoltre il 38% progetta di restare entro i confini nazionali, mentre il 28% vuole risparmiare ricorrendo alla mezza pensione rispetto all'all inclusive.



I segnali comunque parlano di una clientela che preferisce lasciare da parte la 'prudenza' economica per concedersi in ogni caso una vacanza. A maggio la spesa totale per i viaggi in Uk ha toccato i 127,6 milioni di sterline, in crescita del 4%anno su anno. Il numero di transazioni è aumentato invece del 10% rispetto allo stesso mese del 2022.