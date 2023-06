In giro per i parchi internazionali a bordo di un jet privato: la proposta di Adventures by Disney

Un tour a bordo di un jet privato per visitare i parchi Disney sparsi per il mondo. E’ questa la novità proposta da Adventures by Disney dedicata ai super fan di questa attrazione condita con una buona dose di lusso.

Al momento sono in vendita due partenze, entrambe per l’estate del 2024 e il viaggio ha una durata di 24 giorni a bordo di un Boeing 757 privato operato da Icelandair. Nel tour, oltre a diversi parchi Disney, gli ospiti avranno la possibilità di fare tappa anche al Taj Mahal, in India, o alle piramidi egiziane.



Durante il viaggio, si legge su Travelpulse, i viaggiatori sono accompagnati da tre guide avventurose, oltre a vip Disney, esperti culturali e altri, tra cui un medico itinerante. Il costo non è ovviamente alla portata di tutti: 115mila dollari.