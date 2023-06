Daniela Santanchè incontra il ministro del turismo egiziano

Collaborazioni e investimenti nella stagione della grande ripartenza dei viaggi internazionali. Sono questi alcuni degli argomenti che sono stati al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il ministro del turismo Daniela Santanchè (a destra nella foto) e l'omologo egiziano Ahmed Issa (a sinistra nella foto).

Un meeting che si è svolto alle porte di un'alta stagione che sta vedendo il ritorno dell'Egitto sulla mappa del turismo della Penisola, con numeri decisamente promettenti.



"Al centro del proficuo colloquio - si legge in una breve nota rilasciata dal Ministero del Turismo italiano - la crescita dei rapporti tra le due nazioni in campo turistico e le opportunità di collaborazione e investimento in una fase di forte ripresa dei flussi dall’Italia e grande interesse degli operatori italiani".