Bahamas: in arrivo un aumento delle tasse per il segmento crociere

Stangata in arrivo per il segmento delle crociere alle Bahamas. Il Governo dell’arcipelago ha infatti messo a punto un piano, che entrerà in vigore dal prossimo primo luglio, che prevede un netto aumento delle tasse per ogni passeggero in partenza da uno dei due porti, Freeport e Nassau.

Nel dettaglio, il balzello salirà da 18 a 23 dollari a cui andranno poi aggiunti altri 5 dollari come tassa ambientale più altri due dollari a partire dal prossimo primo gennaio. Anche i passaggi sulle isole private delle compagnie di crociere non saranno esenti, anzi: gli stop alle varie Perfect Day at Cococay di Royal Caribbean o a Ocean Cay di Msc costeranno infatti 25 dollari per passeggero.