Australia: nel Northern Territory lo spettacolo dei droni

Nel Northern Territory australiano nasce il più grande spettacolo al mondo di droni. In omaggio alla lingua nativa Anangu, è stato chiamato 'Wintjiri Wiru' ('Bella visione all’orizzonte') e prevede l’impiego di 1.100 dispositivi di volo a led Rgb sopra Uluru, il complesso roccioso più sacro nella cosmologia aborigena.

“La prima esibizione è stata organizzata lo scorso maggio - spiega Giancarlo Truffa, trade marketing manager Tourism Northern Territory per l’Italia - dopo una preparazione di cinque anni e un investimento di 6,2 milioni di euro. Frutto della collaborazione fra la comunità nativa Anangu e Voyages Indigenous Tourism Australia, è una testimonianza d’importanza capitale non solo per le nuove generazioni, ma per ogni abitante della terra, dal momento che racconta la storia delle origini dell’uomo verosimilmente più antica al mondo”.



L’esperienza notturna è preceduta e accompagnata dalla visita a piedi delle testimonianze mitologiche custodite alla base di Uluru (Mala Walk), così come da una cena al tramonto nel deserto con cibo nativo. A.C.