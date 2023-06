Il Portogallo conquista gli italiani, diventati secondo mercato per numero di visitatori dietro solo agli Stati Uniti.

“Nel primo trimestre - sottolinea Marcelo Rebanda (nella foto), direttore per l’Italia dell’Ufficio turistico del Portogallo - abbiamo già ospitato 140mila italiani, numero che ha prodotto 351mila pernottamenti e ricavi turistici per 116 milioni di euro, rispettivamente il 18 e il 50% in più rispetto al 2019. Il dato però interessante è che questa crescita ha portato l’Italia al secondo posto per numero di ospiti, preceduta solo dagli Stati Uniti”.



Un momento congiunturale particolarmente positivo, che l’ente è deciso a cavalcare anche sfruttando la partecipazione, il prossimo ottobre, al TTG Travel Experience, “la fiera italiana più importante del settore, dove - ha precisato Rebanda - abbiamo deciso di tornare dopo diversi anni”.



Oggi il Paese lusitano vanta un’offerta turistica diversificata, capace di attrarre diversi target, dalle famiglie agli sportivi, con soluzioni ad hoc che spaziano dai parchi tematici ai musei, dal trekking ai cammini religiosi. “Abbiamo paesaggi incredibili, il calore dell’accoglienza e circa 3mila ore di sole l’anno”.



La destinazione oggi è in grado di offrire un portafoglio di strutture lusso più ampio rispetto al passato e ha inoltre avviato un piano di sviluppo all’insegna del green: “Puntiamo a diventare una meta sostenibile con un piano turistico che - spiega Rebanda - prevede entro il 2027 che almeno il 75% delle nostre strutture ricettive si dotino di sistemi di efficienza energetica idraulica e di gestione di rifiuti”.



Amina D'Addario