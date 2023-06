Potrebbero durare ancora per giorni i disagi nei cieli Usa a causa della coltre di fumo e foschia generata da alcuni incendi divampati in Canada che ha invaso New York e parte della Costa Est del Paese.

Secondo quanto si apprende da ilmessaggero.it, l’Us Weather Prediction Center prevede, infatti, lo stato di allerta fino al 13 giugno e sono ancora critiche le condizioni di visibilità negli aeroporti, costretti a rivedere continuamente l'operatività. Centinaia le cancellazioni e i ritardi negli scali di New York e sono numerosi i disagi anche negli aeroporti di Washington, Philadelphia e Charlotte.



Annullati gli eventi

Oltre a limitare la visibilità negli scali, la cenere sta rendendo irrespirabile l’area nei grandi centri urbani. Le autorità di New York hanno iniziato a distribuire mascherine Ffp2 ai cittadini, invitandoli a limitare gli spostamenti e a non uscire di casa. Annullati anche tutti i grandi eventi sportivi e di intrattenimento.



Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha offerto il suo supporto al presidente canadese Justin Trudeau per domare e spegnere i roghi.