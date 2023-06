Il grande ritorno del Sud-Est asiatico nell'abbinata Malesia-Singapore

di Alberto Caspani

Il rilancio del Sud-est asiatico passa da tour combinati e 'green'. Nel webinar formativo proposto da Singapore Tourism Board e Tourism Malaysia, le due destinazioni hanno promosso una nuova offerta complementare e destagionalizzata: pacchetti che prevedano dai 3 ai 4 giorni nella Città del Leone, con successive estensioni balneari o naturalistiche fra Penisola della Malacca e Borneo.

“L’assenza di monsoni non rappresenta solo un vantaggio per viaggi organizzabili lungo tutto l’anno - ha spiegato Maria Luisa Scatena, rappresentante Stb attraverso l’agenzia Pr&GoUp - ma permette di scoprire già nei Botanical Gardens di Singapore, nei night safari del suo zoo o nel S.e.a. Aquarium di Sentosa quella straordinaria ricchezza di specie poi esplorabile direttamente nei grandi parchi nazionali della Malesia”.



“I viaggiatori individuali, soprattutto donne, così come gli honeymooner - ha evidenziato Vincenza Andreini, rappresentante di Tourism Malaysia - sono due tipologie di clientela sempre più interessate alla sicurezza della nostra destinazione, con predilezione per canopy walk e crociere fluviali nel Sabah, ma anche per soggiorni mare sulle isole minori, oltre che per i 1500 ristoranti votati alla cultura vegana e vegetariana”.