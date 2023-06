Francia e Toscana insieme nel segno del Rinascimento

Valle della Loira e Toscana insieme, nel segno del Rinascimento: questo in sintesi il progetto che vede in Leonardo da Vinci la figura cardine del collegamento tra le due regioni.

La presentazione dell’iniziativa si è svolta durante il lancio del nuovo numero di Explore France, alla presenza di Christian Masset (nella foto), ambasciatore di Francia in Italia; Frédéric Meyer, direttore Italia - Grecia – Svizzera di Atout France; Pierre-Alain Roiron, presidente Comitato Regionale del Turismo Centro-Valle della Loira; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.



“Il rispetto delle tradizioni, del territorio, del terroir, il piacere di pensare in grande e insieme di vivere slow sono la chiave del nuovo turismo post-Covid – afferma l’ambasciatore -. Un modello attento alla sostenibilità, all'ambiente e all'autenticità dell'arte di vivere alla francese. In più con la Coppa del Mondo di Rugby quest'anno e i Giochi Olimpici e Paraolmpici Paris 2024, la Francia ospiterà due eventi di portata mondiale”.



Masset sottolinea inoltre il forte legame con l’Italia e le collaborazioni in atto, come l’intesa Toscana-Loira e la grande mostra sui tesori del museo di Capodimonte che da giugno apre al Louvre. “La Francia è pronta a superare i numeri da record dello scorso anno, quando ospitò 7,4 milioni di turisti italiani – dice Meyer - focalizzando la sua promozione sullo spirito del ‘Sogna in grande, vivi slow’”. P.T.