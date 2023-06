In Riviera Maya apre il Margaritaville Island Reserve, primo adult-only del brand

Come abbiamo raccontato nell’ultima newsletter di TTG Luxury, il Messico è protagonista di un grande ritorno di popolarità ed è quindi teatro di una serie di investimenti alberghieri di alto e altissimo livello nel corso di questo 2023.

Uno di questi è l’apertura, a inizio giugno, del Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, il primo resort adult-only del portfolio Island Reserve. Sono diverse le novità per il brand che si scoprono nell’offerta della nuova proprietà: la prima birreria firmata LandShark sull'oceano, nuove categorie di camere e suite che aumentano l’effetto “wow”, nove ristoranti e bar di fama mondiale, una spa di quasi 1.000 metri quadrati e spazi esclusivi dove organizzare matrimoni ed eventi.



Ognuna delle 355 suite del Margaritaville Island Reserve Riviera Maya è dotata di un balcone o una terrazza privata arredata e con vista sull'oceano, sulle piscine o sui giardini del resort. Il soggiorno è a cinque stelle con 13 tipi di camere di lusso tra cui scegliere: dalle Paradise Room King o Queen, alle Luxury Paradise Suite alla Coral Reefer Signature Suite.



Il Margaritaville Island Reserve Riviera Maya vanta 5 ristoranti di alto profilo, con numerosi posti a sedere all'aperto e un'ampia terrazza che dà direttamente sulla piscina.



La proposta culinaria del resort si arricchirà di due nuovi concept, tra cui il Far Side Of The World, concept esclusivo di Karisma Hotels & Resorts, con cucina Pacific Rim e il Salted Rim Margarita Bar & Lounge, che invita gli ospiti a immergersi nell’atmosfera caraibica con un’ampia selezione di tequila e mezcal.