di Gaia Guarino

Berlino si conferma una città in pieno movimento. A iniziare dagli eventi, con l’edizione 2023 del Bestival, il Mice & business travel festival, in programma il 6 e 7 luglio. Si tratta di un appuntamento b2b, un mix di congressi, workshop e intrattenimento per, come ha spiegato Carlo Carbone, market & media relations manager Italia di Visit Berlin, “parlare del futuro del turismo”.

Ma la capitale tedesca non smette di sorprendere. Migliorati i servizi aeroportuali grazie all’introduzione di ‘BER Runway’, un sistema che consente ai passeggeri in partenza dallo scalo di Berlino Brandeburgo di prenotare gratuitamente l’orario in cui effettuare i controlli di sicurezza prima dell’imbarco, già 4 giorni prima della partenza.



Il panorama dell'hotellerie

Si rinnova, inoltre, l’offerta alberghiera. “Durante la pandemia, a Berlino hanno chiuso pochi hotel - racconta Carbone -. Di recentissima apertura è il The Hoxton, ma decisamente particolari sono l’Hotel Oderberger (un hotel di design), il Wilmina Hotel (un ex carcere femminile) e Hüttenpalast, adatto a giovani e famiglie con bambini”.



In ultimo, centrale rimane la cultura. In aggiunta alle manifestazioni del 2024 per i 35 anni dalla caduta del muro, si assisterà nei prossimi mesi all’inaugurazione del Freedom & Unity Monument, verranno allestite due mostre – l’una a Potsdam e l’altra a Berlino – con le opere di Munch; e ancora, si alzerà il velo sul Fotografiska, Museo contemporaneo di fotografia che sorgerà all’interno dell'ex centro sociale Tacheles.