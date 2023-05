Il Vietnam pronto a diventare una delle nuove roccaforti del lusso

Il Vietnam si prepara a diventare una delle ultime frontiere del super lusso, declinato nel mondo della moda e dei viaggi.

Nel 2023, come riporta Fashionmagazine, i ricavi nel mercato dei beni di lusso ammonteranno a 957,2 milioni di dollari e cresceranno annualmente del 3,23% nel periodo 2023-2028.

Le previsioni, pubblicate da Vietnam Plus ed elaborate dal portale Statista, spiegano perchè molti marchi di lusso come Dior, Louis Vuitton o Tiffany & Co. stiano iniziando a investire nel Paese attraverso partner locali.



Nella capitale Hanoi stanno poi per aprire hotel di lusso dei brand Four Seasons, Fairmont, Waldorf Astoria o Ritz Carton, in quello che diventerà il nuovo quartiere del lusso. Secondo Nick Bradstreet, direttore di Asia Pacific Retail di Savills, il Vietnam - insieme a Singapore e alla Thailandia - è visto come uno dei mercati più importanti per il settore lusso.

La stima è confermata anche dai dati diffusi dalla Banca Mondiale, che prevede per il Pil vietnamita una crescita del 6,3% per il 2023, con un obiettivo di incremento medio annuo, per il periodo 2021-2030, del 7%. Entro il 2050 il Pil pro capite sarà compreso tra i 27 e i 32mila dollari.



Della popolazione di 97 milioni di persone fa parte una classe media stimata dai 33 milioni (secondo i dati di Boston Consulting Group) ai 44 milioni (dati Nielsen), più che raddoppiata rispetto ai 15 milioni valutati nel 2016. È questa classe media che guiderà una rapida evoluzione nei consumi.