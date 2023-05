Etc, Miguel Sanz è il nuovo presidente

Miguel Sanz è il nuovo presidente dell’European Travel Commission. Il direttore generale di Turespaña è stato eletto oggi, nel corso del 105esima Assemblea generale dell’Etc, che si è svolta a Tallin.

Sanz resterà in carica per i prossimi tre anni, supportato dai vicepresidenti: Martin Nydegger, di Svizzera Turismo; Magda Antonioli, dell’Enit; e Kristjan Staničić dell’Ente nazionale croato per il turismo, riconfermato.



Priorità del suo mandato, l’attuazione della strategia Etc 2030, per lo sviluppo di un turismo sostenibile e inclusivo.