Festival di Granada: 105 eventi in calendario dal 21 giugno

Il Festival di Granada è giunto alla 72a edizione, in programma dal 21 giugno al 19 luglio prossimi. L’evento presentato nei giorni scorsi a Milano si avvale della collaborazione di Insituto Cervantes de Milán e Filarmonica della Scala, che ritorna a Granada sotto la direzione del maestro Ricardo Chailly.

Il Festival internazionale di musica e danza di Granada si svolge su diversi scenari distribuiti negli angoli più emblematici della città e dei suoi dintorni. L’origine risale ai concerti sinfonici che fin dal 1883 si tenevano nel palazzo di Carlo V e al concorso di Cante Jondo svoltosi nella piazza degli Aljibes dell’Alhambra nel 1922, con la partecipazione di figure di rilievo come Federico García Lorca, Manuel de Falla e altri intellettuali e artisti del tempo.



Il programma comprende diversi generi, ciascuno con uno scenario proprio: i concerti delle grandi orchestre sinfoniche nel Palazzo di Carlo V, gli spettacoli di danza e balletto presso il teatro all’aperto dei Giardini del Generalife, i recital nel cortile degli Arrayanes dell’Alhambra, i concerti mattutini nelle chiese e negli edifici storici di Granada e il flamenco e altre musiche del mondo nei quartieri tipici dell’Albaicín e Sacromonte, che ogni anno attraggono più di 30mila persone.



La 72a edizione del Festival di Granada offrirà un totale di 105 concerti e spettacoli di danza, distribuiti in otto cicli diversi per 31 giorni. La regina Sofia di Spagna sarà presente al Palacio de Carlos V per presiedere al concerto straordinario dell'Orquesta Ciudad de Granada con Lucas Macías, a beneficio della Fondazione Reina Sofia a favore delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.



Fra gli altri, Bob Dylan si esibirà per la prima volta all'Alhambra nell'ambito del suo ultimo tour europeo. Da segnalare che i 1600 biglietti dal Teatro del Generalife sono stati venduti in 32 minuti.

Johann Sebastian Bach (all'interno del progetto Solo Bach), Gustav Mahler (Trittico sinfonico centrale) e Gyorgy Ligeti (per il suo centenario) saranno i compositori onorati nell'edizione di quest'anno, così come Tomás Marco, in qualità di Compositore in Residenza di quest'anno, che presenterà in prima mondiale la pagina commissionata dal Festival: Nur-Nachtmusik IV.