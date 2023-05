La Namibia da domani in mostra all'Art Forum Würth Capena

La Namibia di scena a vicino a Roma in occasione della mostra d’arte Namibia Wurth – Capena, in programmada domani, 25 maggio, fino al 14 ottobre in viale della Buona Fortuna 2 a Capena.

Il consolato del Paese ha collaborato con l’Art Forum Würth Capena alla realizzazione di questa iniziativa, tesa a pubblicizzare un evento frutto sia della ricchezza della produzione artistica in Namibia, sia della sensibilità di chi ha selezionato e collocato le opere in mostra, in modo tale da evidenziare la ricerca, da parte degli autori, di forme e temi che coniugano le diverse ere della storia e della cultura del loro Paese e la loro capacità di trasmettere messaggi di rilievo, qualunque sia la prospettiva adottata come punto di partenza.



La first lady della Namibia Monica Geingos e l’ambasciatore della Namibia in Italia Albertus Aochamub hanno espresso grande apprezzamento per un evento che ha l'obiettivo di far conoscere agli italiani il Paese sotto un aspetto nuovo.

Scopo della mostra è anche quello di ispirare i viaggiatori a scoprire il Paese, ora che le frontiere si sono finalmente riaperte ai viaggi.