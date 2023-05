Ungheria, la strategia degli eventi

L'Ungheria si prepara a un'estate ricchissima di appuntamenti che vedono lo sport protagonista. Il 31 maggio si inizierà con la finale di Europa League 2023 mentre dal 22 al 25 giugno, in occasione dell'anniversario di Harley Davidson, verranno organizzati dei tour per scoprire l'Ungheria in moto per i quali è già elevatissima la domanda del mercato italiano. Infine, dal 19 al 27 agosto, sarà il turno dei mondiali di atletica leggera.

“Per l'organizzazione degli eventi internazionali vi è una grande attenzione verso l'Ungheria anche grazie all'espansione dell'offerta ricettiva che prevede l'aggiunta di 4.500 nuove camere entro il 2025”, commenta Máté Terjék (nella foto), responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per Visit Hungary.



A oggi il segmento Mice rappresenta il focus delle iniziative di promozione dell'ente del turismo ungherese, con la volontà di riposizionare la destinazione proponendo un'offerta quanto mai variegata con la possibilità di personalizzare qualsiasi tipo di attività. “A Budapest, per esempio, si possono adattare le carrozze d'epoca del tram 2 per accogliere fino a 150 persone sia per un tour tra le bellezze delle città sia per avere un transfer non convenzionale e spostare un gruppo incentive da una location all’altra”, spiega Terjék.



Non mancano, in ultimo, una serie di soluzioni dedicate a gruppi e famiglie. Tra queste vi è il turismo attivo a base di sentieri da trekking, grotte sotterranee, piste ciclabili e vie ferrate, congiuntamente a occasioni d'impronta culturale come le celebrazioni di Veszprem come capitale della cultura 2023 e i 150 anni dalla fondazione della capitale. Un calendario, insomma, per scoprire i molteplici volti del Paese.