L'Italia scala la classifica delle presenze in Repubblica Ceca e sale al quinto posto

E’ un vero e proprio boom di arrivi italiani quelli fatti registrare in Repubblica Ceca nel primo trimestre di quest’anno. Grazie a un incremento del 167 per cento rispetto all’anno precedente, con oltre 86mila presenze la Penisola è risalita fino al quinto posto assoluto dietro Germania, Slovacchia, Polonia e Gran Bretagna.

Un incremento che arriva sull’onda di un trend generale in decisa crescita (+87 per cento). “Un vero e proprio boom, destinato a superarsi – spiega l’ente in una nota -. La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano –cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive- e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento”.