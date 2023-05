Anche il Cile chiude con l’emergenza Covid: stop a ogni restrizione

Sta avendo un effetto a catena l’annuncio dell’Oms sulla fine dell’emergenza pandemia e sempre più Paesi decidono di eliminare ogni forma di restrizione ancora in vigore per i turisti in entrata. Ultimo in ordine di tempo il Cile.

La destinazione sudamericana ha deciso infatti di non richiedere più nessuna forma di test e nessun certificato di vaccinazione indipendentemente dal Paese di provenienza. Secondo quanto riportato da ttgmedia, le autorità hanno tuttavia esortato i turisti a mantenere alcune delle misure igieniche e di auto-cura introdotte negli ultimi tre anni, tra cui il lavaggio frequente delle mani e l'uso di maschere ove necessario.



La decisione del Cile arriva all’indomani della fine dell’emergenza, con conseguente riapertura totale del Paese, avviata dagli Stati Uniti il 12 maggio.