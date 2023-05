Arabia Saudita: Webuild costruirà la linea ferroviaria a Neom

L’italiana Webuild si è aggiudicata un contratto da 1,4 miliardi per costruire 57 chilometri di linea ferroviaria che collega Neom a The Line, la città futuristica nel cuore del deserto dell’Arabia Saudita.

Come riporta Milano Finanza, Webuild, in joint venture con Shibh Al Jazira Contracting Company (Sajco) realizzerà la linea ferroviaria ad alta velocità a Neom, lungo la costa nord del Mar Rosso.

Il controvalore compressivo della commessa è pari a circa 1,4 miliardi di euro. Webuild partecipa alla joint venture con una quota complessiva del 70%, mentre il restante 30% farà capo al Sajco.



The Line, come riporta Industriaitaliana, è una città che si svilupperà tutta in lunghezza, in cui non sono previste strade o l’impiego di auto; sarà in grado di ospitare fino a 9 milioni di persone su una superficie di 34 chilometri quadrati. Una volta ultimata, Neom sarà alimentata al 100% da energia pulita, generata da fonti rinnovabili, come solare ed eolico, e da idrogeno verde.



Il contratto include anche la realizzazione di viadotti, ponti stradali e sottopassi stradali e ferroviari. I treni potranno raggiungere una velocità massima di 230 km orari.