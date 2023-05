La Grecia più autentica di scena a Cefalonia

di Alberto Caspani

Grecia e Toscana unite dall’olio d’oliva. Dopo l’organizzazione del primo simposio etrusco-ellenico, culminato con la sottoscrizione di un programma di collaborazione fra Toscana Promozione Turistica da una parte, Macedonia Centrale/Penisola Calcidica, Macedonia Orientale/Tracia e Unione delle Isole Ionie dall’altra, Cefalonia sarà quest’estate capofila del nuovo comprensorio turistico.

“L’isola possiede 12 mulini storici per olio - spiega Eleni Sarikosta (nella foto), titolare dell’agenzia di promozione Greece Therapy - e grazie ad essi è possibile fare esperienza diretta di antiche tecniche di lavorazione, degustazioni, trattamenti wellness, che trovano la loro ideale controparte nei piccoli produttori toscani. Per questo stiamo favorendo scambi di saperi fra donne chef dei due Paesi, ma anche mediante l’intervento della presidente del Consorzio dei 6 vini autoctoni di Cefalonia Ioanna Charitou e di TasteKefalonia”.



Mettendo in collegamento isole Ionie e Macedonia, la nuova rete punta a destagionalizzare i flussi turistici, permettendo di scoprire anche la ricca tradizione enogastronomica della regione di Drama, 'The Land of Dionysus'.