Arabia Saudita: tre nuovi hotel di lusso per AlUla

L'offerta ricettiva dell'Arabia Saudita si amplia con tre nuovi hotel di lusso che apriranno ad AlUla.

Punta di diamante della destinazione sarà l’attesissimo Sharaan Resort con le sue 53 camere, suddivise tra suite e ville scavate all’interno della montagna nella Riserva Naturale di Sharaan.



Il secondo hotel sarà il Chedi Hegra e sorgerà proprio a Hegra, all'interno del sito archeologico. Si tratta di un boutique hotel di prossima inaugurazione (entro la fine del 2023) composto da 35 camere, ognuna delle quali sarà ispirata alle atmosfere monumentali del luogo. Infine, nel 2024, sarà l’eco-lodge di lusso Dar Tantora by The House Hotel ad accogliere i primi ospiti nelle sue 30 camere, nel cuore della città vecchia di AlUla.



"Questi hotel mettono in risalto ciò che rende AlUla una meta speciale per veri viaggiatori che cercano sia comfort sia avventura - commenta Phillip Jones, Chief Tourism Officer di Royal Commission for AlUla -. Queste strutture sono destinate ad approfondire il legame tra gli ospiti e lo straordinario paesaggio storico di AlUla e ci permettono, inoltre, di raggiungere il nostro obiettivo di 5mila posti letto entro il 2030 andando incontro a un crescente numero di arrivi”.



Nel corso del 2022, infatti, AlUla ha accolto 185mila visitatori e ne prevede 250mila per il 2023.



