Brand Usa invita a scoprire gli Stati Uniti ‘nascosti’

Esperti degli Stati Uniti: in una fase nella quale la destinazione a stelle e strisce sta tornando di grande attualità, Brand Usa scende in campo per riproporre la possibilità di iscriversi allo Usa Discovery Program.

Grazie a questa iniziativa, gli operatori del trade avranno la possibilità di seguire un percorso formativo che prevede il completamento del badge Regional Expert e di quelli dedicati alle diverse destinazioni, come ad esempio Rhode Island e Texas.

La volontà di Brand Usa è quella di favorire la conoscenza anche delle località meno note degli Stati Uniti, che sono tuttavia sempre più richieste dalla clientela italiana alla ricerca di nuove esperienze e di un contatto più autentico con le realtà locali.

Fra le mete proposte da Visit Usa, va citata appunto Rhode Island, destinazione che presenta vaste spiagge, una ricca cucina di mare e rinomate cantine. Il più piccolo stato Usa ha infatti molto da offrire ai clienti del segmento lusso.



Fra le altre mete proposte, Cincinnati (nella foto), meta in Ohio per gli amanti dell’arte e Fort Worth in Texas, destinazione ideale per i cultori dello stile western e della vita all’aria aperta.

E ancora, Sonoma County in California, rinomata per gli oltre 40 centri termali e di benessere, o Charleston in South Carolina, dove scoprire i giardini più esclusivi di tutti gli States.

Questi e molti altri spunti possono essere approfonditi grazie allo Usa Discovey Program e utilizzati per proporre Stati Uniti realmente ‘su misura’ delle esigenze del singolo cliente.