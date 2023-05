Sport d'avventura: Red Sea Global firma il nuovo brand Akun

Si chiama Akun il nuovo brand di sport d’avventura firmato da Red Sea Global, la società che ha dato vita a destinazioni turistiche quali The Red Sea e Amaala.

Il marchio, spiega John Pagano, Group ceo di Red Sea Global, “proporrà agli ospiti delle destinazioni RSG esperienze di alto livello, siano esse da vivere sulla terraferma o in cielo. Akun offrirà una gamma diversificata di avventure da 'bucket-list' ambientate in, sopra e attraverso mari e paesaggi mozzafiato”.



Akun opererà e gestirà esperienze di cicloturismo, trail running ed escursioni in differenti percorsi naturali. Gli ospiti potranno scegliere tra arrampicata, scrambling e altri sport d’azione: “Ogni avventura - sottolinea Pagano - si basa sull’emozionante senso di esplorazione che alimentiamo nelle nostre destinazioni. Con WAMA e Galaxea, i nostri brand dedicati agli sport acquatici e alle immersioni, siamo ora in grado di offrire un pacchetto completo di esperienze sportive in vista dell'arrivo quest'anno dei nostri primi ospiti a The Red Sea”.



Sostenibilità al centro

In linea con questi brand Akun opererà “mettendo la sostenibilità al centro delle sue attività e allineandosi alle nostre ambizioni rigenerative atte a proteggere e migliorare l'ambiente locale”.

Quest’anno a The Red Sea apriranno tre resort, insieme alla prima fase dell'aeroporto internazionale Red Sea, che accoglierà i voli nazionali. Altri 13 hotel apriranno nel 2024 e, una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8.000 camere d'albergo e più di 1.000 proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione includerà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero.