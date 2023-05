Brand Usa: “Il mercato italiano non smette di crescere e rinforzarsi”

"Gli Stati Uniti sono tra le mete top per gli italiani. I parchi, le grandi metropoli come New York e Los Angeles, le luci di Las Vegas e le spiagge di Miami sono alcune delle attrazioni evergreen, eppure sempre più si sta scoprendo il piacere di programmare un road trip su strade secondarie, di perdersi tra le città più piccole o, perché no, di disegnare un itinerario off the map verso gli Stati del Sud. Una domanda in espansione, facilitata anche dalle molteplici connessioni aeree che avvicinano la Penisola ai main gateway degli Usa. "Il mercato italiano non smette di crescere e rinforzarsi, rappresentando oggi il quinto bacino a livello europeo e il nono globalmente per numero di arrivi" commenta Staci Mellman, senior vice-president of integrated marketing di Brand Usa...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)