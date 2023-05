Abu Dhabi e Giordania: patto di collaborazione per il turismo

Il Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi e Jordan Tourism Board hanno siglato un memorandum d'intesa in occasione dell'Arabian Travel Market a Dubai. Il contenuto dell'accordo vuole consolidare la collaborazione tra le due destinazioni così da sbloccare appieno il potenziale turistico derivante da un'azione congiunta a base di scambi culturali ed esperienze più accattivanti per i visitatori.

Come riporta zawya.com, quello firmato da Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, direttore generale di DCT Abu Dhabi e Abdalrazzaq Arabiyat, managing director di Jordan Tourism Board è una partnership della durata di un anno volta alla cooperazione economica per incrementare il traffico del segmento leisure nei mercati-chiave per i due Paesi, portando avanti iniziative trade e consumer.