Incoronazione ed Eurovision: la Gran Bretagna sotto i riflettori

La Gran Bretagna è sotto i riflettori dei media di tutto il mondo con l'imminente incoronazione di Carlo III e della regina Camilla, in proigramma per domani, e con l'Eurovision Song Contest, dal 9 al 13 maggio.

E VisitBritain coglie l'opportunità di promuovere la Gran Bretagna come destinazione turistica e ispirare i viaggi dall'Italia. L'ultima ricerca internazionale di VisitBritain sui comportamenti dei consumatori mostra che esplorare il patrimonio storico è l'attività più ricercata dai viaggiatori italiani, seguita dal desiderio di visitare attrazioni e luoghi iconici e famosi.



Patricia Yates, ceo di VisitBritain, ha dichiarato: “Mentre i media di tutto il mondo rivolgono la loro attenzione all’incoronazione e alle celebrazioni ufficiali e ad alcune delle nostre destinazioni più iconiche, tra cui Buckingham Palace e l'abbazia di Westminster, abbiamo l’opportunità di mettere in evidenza le nostre attrazioni, la nostra storia, il nostro patrimonio storico e le esperienze uniche che si possono fare solo in Gran Bretagna. L'Eurovision Song Contest, ospitato da Liverpool per conto dell'Ucraina, offre anche una splendida occasione per raccontare la cultura contemporanea della Gran Bretagna, il suo ricco patrimonio musicale e le sue città della musica, da Liverpool a Glasgow, da Londra a Manchester”.



L'Italia “è un mercato turistico molto importante per la Gran Bretagna e questi grandi eventi metteranno in evidenza il mix della nostra offerta per i visitatori italiani, oltre a mostrare la nostra ospitalità, la nostra creatività e il nostro caloroso benvenuto britannico”.



Edward Llewellyn, ambasciatore britannico in Italia, ha aggiunto: "La Gran Bretagna si appresta a ospitare, a pochi giorni di distanza, due eventi molto diversi tra loro ma di straordinario richiamo: l'incoronazione di sua maestà re Carlo III, la prima cerimonia di questo genere dopo oltre 70 anni di Regno della Regina Elisabetta II e l'Eurovision Song Contest, kermesse musicale internazionale ospitata a Liverpool per conto dell'Ucraina. Pur nella loro diversità, questi due momenti riflettono bene due anime distintive del Regno Unito. Da un lato la monarchia e la tradizione, dall'altro la modernità e la musica, da sempre fiore all'occhiello del Paese".



VisitBritain sta utilizzando i suoi canali globali, tra cui un hub di contenuti per l'incoronazione, in cui si raccontano le celebrazioni, le esperienze e destinazioni ad essa associate per tutto il 2023. L’hub è stato creato anche in altre lingue, tra cui l’italiano.

Anche per gli eventi associati all’ Eurovision Song Contest VisitBritain sta utilizzando i suoi canali per condividere le esperienze e le destinazioni musicali della Gran Bretagna. Gli stessi e altri contenuti sono disponibili sull’hub creato per Eurovision in lingua italiana.