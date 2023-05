Il Libano conta sul turismo: attesi 9 miliardi di dollari

Più di due milioni di turisti che comprendono, oltre ai cittadini della diaspora, anche arrivi dal Giordania, Kuwait, Egitto e Iraq. Queste le prospettive per l'estate del Libano, che conta sul turismo per risollevare l'economia.

Le stime arivano dal ministro uscente del Turismo del Libano Walid Nassar, che ha prospettato entrate grazie al travel pari a 9 miliardi di dollari. Lo scorso anno il Paese ha ospitato circa 1,7 milioni di turisti, per lo più libanesi provenienti dall'estero, precisa ansa.it.



Il ministro, intervenendo all'Arabian Travel Market di Dubai, ha sottolineato le prospettive positive per il comparto nel periodo tra giugno e settembre, che potrebbe aiutare il Paese in un momento particolarmente complesso per la sua economia.