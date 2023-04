L’Ungheria pronta a superare i numeri record del 2019

di Paola Trotta

“La performance del turismo ungherese nel 2022 ha superato tutte le aspettative; quest'anno i numeri potrebbero addirittura oltrepassare i risultati raggiunti nell'anno record del 2019”. A dirlo è Maté Terjék (nella foto), head of business development - Italy, Uk di Hungarian Tourism Agency.

“Nel 2022, 14,2 milioni di ospiti hanno pernottato in Ungheria, quasi il +40% rispetto al 2021. A visitare la capitale sono stati 4 milioni di persone e più di 10 milioni il resto del Paese. I turisti nazionali rappresentavano il 73% del turismo rurale, mentre l'82% dei visitatori di Budapest erano stranieri. Per quanto riguarda il mercato italiano, anche altre destinazioni turistiche stanno crescendo: siamo passati da un 94% di presenze focalizzate su Budapest a un 82% in favore di altre destinazioni, come per esempio Szeged".



“Quest’anno supereremo i 40 milioni di pernottamenti grazie anche alla presenza di grandi eventi come Veszprém-Balaton 2023 Capitale europea della cultura e i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 a Budapest”.

Secondo i dati del National Data Supply Centre nel 2022 sono stati 220mila i visitatori italiani che hanno trascorso circa 641mila notti in Ungheria con picchi inagosto e dicembre. Mentre nei primi mesi 2023, l'Italia è il quarto Paese mercato per l'Ungheria e il secondo più importante a Budapest.