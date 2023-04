Tui Uk, estate 2024 da record con 10 milioni di posti

Le prospettive per l'outgoing dei britannici sono decisamente positive: lo dimostra l'offerta schierata in campo da Tui Uk, che per l'estate del prossimo anno schiea ben 10 milioni di posti.

Si tratta di ben 1,1 milioni di posti in più rispetto agli attuali, come riporta sympleflying.com con un incremento a doppia cifra che riflette l'ottimismo del colosso inglese.



Tra i Paesi nel mirino degli incrementi delle rotte soprattutto Turchia e Spagna, ma anche il Nord Africa.



Inoltre sono previste partenze da tutto il Regno Unito, senza accentrare il traffico eccesivamente su Londra. Tui sta infatti basando ulteriori aerei in tutti gli scali del Paese.